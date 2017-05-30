Роман Зобнин: "Никто никого не жалеет"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подчеркнул, что на тренировках все выкладываются на максимум. Также он отказался комментировать слова своего экс-одноклубника по "Спартаку" Маурисиу, высоко оценившего уровень хавбека, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– В этот день был упор на тактику, – сказал Зобнин. – Приятно работать с мячом, а не тупо бегать по кругу. Играли в футбол, хорошо нагрузились, сейчас надо отдохнуть, восстановиться. Работа нормально идет. Утром тренировка, потом обед, восстановление, сауна, массаж. В город не выходил еще, развлекаюсь в комнате.

– Много ли стыков было на тренировке?

– Никто никого не жалеет. Понятно, надели щитки, чтобы не было травм глупых. Нужно максимально тренироваться, показывать себя. Все были сконцентрированы.

– Маурисиу сказал, что вы можете в любой команде мира заиграть.

– Без комментариев.

– Погода должна перемениться, дождь обещают.

– В первые дни было жарко тренироваться, но куда деваться? Если пойдет дождь, станет чуть посвободнее дышать.

– Два слова о соперниках по Кубку конфедераций.

– Слабых соперников нет, со всеми нужно играть с максимальной самоотдачей.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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