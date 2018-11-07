Виктор Гончаренко: "Второй гол "Ромы"? Любое решение судьи было бы правильным"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Многое было против нас. Травма Мариу Фернандеса, удаление, быстро пропущенный мяч. Моментами мы хорошо возвращались в игру, контролировали ее, играли авантюрно в обороне. Такие матчи хороши для нас в плане дальнейшего продвижения. "Рома" хорошо знает, что делать в атаке и обороне. Мы играли самоотверженно после удаления, команде за это нужно сказать спасибо. И нельзя не отметить великолепный стадион, который сегодня был.

– В Италии часто говорят о судейских ошибках. Что скажете по второму голу, где был офсайд?

– У нас тоже часто говорят про судейство. Но тренеру было бы неправильно это делать. Потому что даже второй пропущенный мяч, даже если бы зафиксировали, было бы правильно. Но и не зафиксировали тоже правильно. Слишком сложный момент для оценки. Ну вот такое решение приняли. К сожалению, оно против нас. (Александр Рогулев)