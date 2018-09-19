21:15 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Молодость и задор - это плюс для ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" заявил, что плюсом его команды является молодой возраст игроков.

- Не могу назвать Бийола тяжелым, он высокорослый, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч ТВ". - Какую-то ротацию надо проводить, молодые игроки еще не совсем готовы. Если посмотреть на наши матчи, то можно увидеть, что мы можем играть и хорошо, и плохо. Когда мы играем хорошо, то выигрываем матчи. Плохая игра вскрывает наши недостатки. Молодость и задор - наш плюс. Нападающий в пару к Чалову? Им может быть и Влашич, и Дзагоев, и Обляков.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Виктория Пл - ЦСКА

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