Виктор Гончаренко: "Когда выигрываешь, к полю и судейству не может быть претензий"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 4-го тура группового турнира против "Базеля" (2:1) отметил, что у команд теперь равные шансы на выход в плей-офф. Также наставник армейцев подечеркнул, что доволен качеством поля и судейством.

- Как считаете, за счет чего ЦСКА по итогам группового периода может опередить "Базель"?

- У них впереди тяжелые игры с "Юнайтед" и "Бенфикой". Португальцы захотят отомстит за разгромное поражение. Не могу сказать, что и нам будет легко. Но думаю, что "Манчестер" уже решил свою главную задачу. Возможно, команде уже будет не хватать какой-то мотивации.

- Как вам качество поля?

- Когда выигрываешь, к судейству и полю претензий быть не может. И мы, и игроки "Базеля" скользили, это было обоюдно. (Павел ГУРЕВИЧ)