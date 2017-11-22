Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Бенфикой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Головин, Щенников, Витинью, Вернблум, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?