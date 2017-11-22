Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Бенфикой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Головин, Щенников, Витинью, Вернблум, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Наш состав на #ЦСКАБенфика! pic.twitter.com/0Nwh8eLUwr– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 ноября 2017 г.
Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
suomi257
только игнор!
19:10
suomi257
это спорт экспресс!!!
19:07
suomi257
не дают отправит смс!!!
19:07
spetrov
Вернблум прочно закрепился на месте 9-ки? :) Millwall82, к слову, про Оланаре. Даже номинальный опорник на этом месте играет лучше, чем формальный нападающий. Как наш черный браза мог вообще в команде очутиться, не понятно. :) По той игре, что он сейчас показывает.
18:49