18:40 | Футбол — Лига чемпионов

Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Бенфикой"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Головин, Щенников, Витинью, Вернблум, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

ЦСКА - Бенфика

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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suomi257

только игнор!

19:10

suomi257

это спорт экспресс!!!

19:07

suomi257

не дают отправит смс!!!

19:07

spetrov

Вернблум прочно закрепился на месте 9-ки? :) Millwall82, к слову, про Оланаре. Даже номинальный опорник на этом месте играет лучше, чем формальный нападающий. Как наш черный браза мог вообще в команде очутиться, не понятно. :) По той игре, что он сейчас показывает.

18:49