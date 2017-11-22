01:00 | Футбол — Лига чемпионов

Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Вчера. Москва. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вчера. Москва. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Приводим расклады в группе А Лиги чемпионов

 

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

4

4

0

0

10-1

12

2. Базель

4

2

0

2

8-5

6

3. ЦСКА

4

2

0

2

5-8

6

4. Бенфика

4

0

0

4

1-10

0

22 октября. ЦСКА – БенфикаБазель – Манчестер Юнайтед
5 декабря. Бенфика – БазельМанчестер Юнайтед – ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если: 
– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);
– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если: 
– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;
– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;
– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;
– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;
– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;
– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

4

4

0

0

10-1

12

2. Базель

4

2

0

2

8-5

6

3. ЦСКА

4

2

0

2

5-8

6

4. Бенфика

4

0

0

4

1-10

0

22 октября. ЦСКА – БенфикаБазель – Манчестер Юнайтед
5 декабря. Бенфика – БазельМанчестер Юнайтед – ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если: 
– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);
– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если: 
– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;
– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;
– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;
– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;
– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;
– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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