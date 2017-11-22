Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10-1
|
12
|
2. Базель
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-5
|
6
|
3. ЦСКА
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-8
|
6
|
4. Бенфика
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-10
|
0
22 октября. ЦСКА – Бенфика, Базель – Манчестер Юнайтед.
5 декабря. Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.
ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);
– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.
ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:
– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;
– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;
– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;
– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;
– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;
– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.
Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10-1
|
12
|
2. Базель
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-5
|
6
|
3. ЦСКА
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-8
|
6
|
4. Бенфика
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-10
|
0
22 октября. ЦСКА – Бенфика, Базель – Манчестер Юнайтед.
5 декабря. Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.
ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);
– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.
ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:
– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;
– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;
– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;
– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;
– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;
– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;
– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.
Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.