Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Приводим расклады в группе А Лиги чемпионов

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 4 4 0 0 10-1 12 2. Базель 4 2 0 2 8-5 6 3. ЦСКА 4 2 0 2 5-8 6 4. Бенфика 4 0 0 4 1-10 0

22 октября. ЦСКА – Бенфика, Базель – Манчестер Юнайтед.

5 декабря. Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);

– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;

– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;

– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;

– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;

– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;

– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;

– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;

– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 4 4 0 0 10-1 12 2. Базель 4 2 0 2 8-5 6 3. ЦСКА 4 2 0 2 5-8 6 4. Бенфика 4 0 0 4 1-10 0

22 октября. ЦСКА – Бенфика, Базель – Манчестер Юнайтед.

5 декабря. Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

– наберет в оставшихся матчах больше очков, чем "Базель". При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле);

– как и "Базель", выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;

– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

– как и "Базель" выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков;

– наберет еще четыре очка, а "Базель" – тоже четыре или шесть очков;

– наберет еще три очка, а "Базель" – три или более;

– наберет еще два очка, а "Базель" – два или более;

– наберет еще одно очко, а "Базель" – одно или более;

– как и "Базель", проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;

– проиграет оба оставшихся матча, причем "Бенфике" со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Бенфика" пройдет в Москве в среду, 22 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.