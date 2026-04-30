Источник: Альварес повредил лодыжку в матче с «Арсеналом»

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес вышел в стартовом составе первой полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1) и забил гол на 56-й минуте. Форвард установил окончательный счет.

На 77-й минуте 26-летнего футболиста заменил Алекс Баэна.

Как сообщил аргентинский журналист Гастон Эдуль, Альварес был заменен в качестве меры предосторожности после того, как повредил лодыжку. При этом травма не рассматривается как серьезная, форвард должен быть готов к ответному полуфинальному матчу, который пройдет 5 мая в Лондоне.

Альварес в сезоне-2025/26 в 48 матчах забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В сентябре 2025 года он пропустил один матч из-за травмы медиальной коллатеральной связки.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max