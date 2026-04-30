Сегодня, 07:17

Источник: Альварес повредил лодыжку в матче с «Арсеналом»

Павел Лопатко

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес вышел в стартовом составе первой полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1) и забил гол на 56-й минуте. Форвард установил окончательный счет.

На 77-й минуте 26-летнего футболиста заменил Алекс Баэна.

Габриэл Магальяйнс, Антуан Гризманн и&nbsp;Пьеро Инкапье в&nbsp;первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; 29&nbsp;апреля.Никаких «автобусов»! «Атлетико» и «Арсенал» забивали только с пенальти, но это была крутая игра

Как сообщил аргентинский журналист Гастон Эдуль, Альварес был заменен в качестве меры предосторожности после того, как повредил лодыжку. При этом травма не рассматривается как серьезная, форвард должен быть готов к ответному полуфинальному матчу, который пройдет 5 мая в Лондоне.

Альварес в сезоне-2025/26 в 48 матчах забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В сентябре 2025 года он пропустил один матч из-за травмы медиальной коллатеральной связки.

Читайте также
Конкурс в ФНЛ: четыре претендента на четыре места. Концовка сезона снова превращается в фарс
«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ
В России запретили досматривать участников ЕГЭ-2026
Бывший вице-президент РФС Анохин приговорен к 8 годам и 2 месяцам тюрьмы
Уральцев погубили привозы, Кателевский – герой, а Разин выделил две глупейших ошибки. Что произошло после матча «Ак Барс» – «Металлург»
В РФ назвали средний размер пенсии работающих россиян
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: полуфинальные пары и путь до финала
Облак: «Всегда наступает облегчение, когда пенальти отменяют»
Симеоне: «В полуфиналах Лиги чемпионов нужен очевидный момент для пенальти»
Коке: «Так же, как игроки ошибаются, судья тоже может ошибаться»
Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Ле Норман: «Атлетико» мог выиграть матч с «Арсеналом»
«Атлетико» — «Арсенал»: видеообзор матча Лиги чемпионов
