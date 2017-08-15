В швейцарских СМИ Головина считают новой звездой российского футбола

Полузащитник ЦСКА Александр Головин был назван швейцарскими СМИ главной звездой российского футбола. Материал о хавбеке, а также о других игроках армейцев был опубликован в газете La Matin в преддверии 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

Статья вышла с заголовком "Александр Головин – новая звезда российского футбола". Отмечается, что россиянин "обладает высокой скоростью и потрясающей техникой. По стилю игры сравним с Андреем Аршавиным. В матче против "Янг Бойз" от 21-летнего футболиста будет исходить главная опасность".

Любопытно, что, описывая игру Головина в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), швейцарцы ссылаются на "СЭ", отмечая, что по версии нашего издания футболист получил оценку 8,0.

Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.