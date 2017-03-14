11:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сами Хедира: "В этом сезоне "Ювентус" должен постараться выиграть все турниры"

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Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира считает, что его команда должна постараться выиграть все турниры в этом сезоне. Сегодня туринцы в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с "Порту"

- В этом сезоне "Ювентус" должен постараться выиграть все, - цитирует La Repubblica Хедиру. - У нас хороший перевес в серии А и неплохое положение в Кубке Италии. Нам нужна не только стабильность, но и удача, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Многие факторы должны сложиться. Определенно, у нас есть нужные качества и командный дух для победы в Лиге чемпионов. Думаю, у нас, как у "Баварии", правильное сочетание молодости и мастерства. Это выгодная для нас ситуация.

Трансляция матча "Ювентус" - "Порту"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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