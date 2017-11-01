Российских болельщиков в шарфах "Севильи" не пускают на игру со "Спартаком"

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. Тем не менее фанаты, надев на себя символику испанской команды, попытались попасть на стадион.

Работники арены вычислили россиян и отказались их пропускать. Нашему корреспонденту запретили снимать это под угрозой лишения аккредитации. Отметим, что на игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе.

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!