Российских болельщиков в шарфах "Севильи" не пускают на игру со "Спартаком"

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. Тем не менее фанаты, надев на себя символику испанской команды, попытались попасть на стадион.
Работники арены вычислили россиян и отказались их пропускать. Нашему корреспонденту запретили снимать это под угрозой лишения аккредитации. Отметим, что на игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе.
Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
novic
Бедняги. Наверное Путину напишут письмо. "И почему нас, баранов, не пускают в приличные места?"
22:52
самарец
их бы ещё в Самару на кубковую встречу хорошо бы не пропустить Стадо свиней на гостевом секторе нам не нужен
22:43
самарец
наверно их выдала торчащая петарда из зад...
22:41
igogohruhru
да, что-то выдавало российских болельщиков. то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной.
22:34
Serenky25
Каталония должна быть независимой.
22:30
NRG
Запретили снимать - вот она,демократия,во всей её красе!
22:22
баламошка
А с билетами шта теперь им делать? Хотя, это их проблемы, они же знали, что матч им посещать не разрешено, из-за тупорылых петардометателей.
22:22
ole72
А как они их вычислили?Бутылка водки в кармане и гармошка в руке?
22:17
nailsh78
что за билеты - может это не для свиней а для людей
22:15
Paf
Нонсенс просто!
22:13