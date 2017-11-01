22:05 | Футбол — Лига чемпионов

Российских болельщиков в шарфах "Севильи" не пускают на игру со "Спартаком"

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Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. Тем не менее фанаты, надев на себя символику испанской команды, попытались попасть на стадион.

Работники арены вычислили россиян и отказались их пропускать. Нашему корреспонденту запретили снимать это под угрозой лишения аккредитации. Отметим, что на игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе.

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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novic

Бедняги. Наверное Путину напишут письмо. "И почему нас, баранов, не пускают в приличные места?"

22:52

самарец

их бы ещё в Самару на кубковую встречу хорошо бы не пропустить Стадо свиней на гостевом секторе нам не нужен

22:43

самарец

наверно их выдала торчащая петарда из зад...

22:41

igogohruhru

да, что-то выдавало российских болельщиков. то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной.

22:34

Serenky25

Каталония должна быть независимой.

22:30

NRG

Запретили снимать - вот она,демократия,во всей её красе!

22:22

баламошка

А с билетами шта теперь им делать? Хотя, это их проблемы, они же знали, что матч им посещать не разрешено, из-за тупорылых петардометателей.

22:22

ole72

А как они их вычислили?Бутылка водки в кармане и гармошка в руке?

22:17

nailsh78

что за билеты - может это не для свиней а для людей

22:15

Paf

Нонсенс просто!

22:13