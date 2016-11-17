Михаил Мамиашвили: "Если нас лишают медалей из-за Родченкова, то бороться надо до конца"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что надо разбираться в ситуации с лишением медали Олимпиады-2008 Хасана Бароева. Он добавил, что, возможно, найденный запрещенный препарат – творение Григория Родченкова.

– Приложим все усилия для того, чтобы разобраться в ситуации, – сказал Мамиашвили. – Если потребуется – предпримем меры. Но пока у меня материалов по делу нет. Не было разговора и с Хасаном. Если он убежден в своей правоте – мы всегда будем рядом с ним. До самого конца.

– Когда вы будете с ним общаться?

– Наберу завтра с утра. Свяжусь и с международной федерацией, нужно получить официальную информацию.

– Если Бароев, глядя в глаза, скажет вам, что все это ерунда, – вы ему поверите?

– Самое главное, чтобы он себе это сказал. Тогда точно все нормально и мы будем поддерживать его. А вообще я краем уха слышал, что обнаруженный препарат – это некое творение господина ничтожества.

– Вы о Родченкове?

– Это вроде бы его творение. А это значит, что там в любом случае есть какой-то элемент лжи. И если он имел хоть какое-то отношение к этому делу – бороться надо до конца. (Владимир ИВАНОВ)