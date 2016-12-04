Мартен Фуркад: "У меня был шанс, но я им не воспользовался"

Француз Мартен Фуркад, занявший третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, подчеркнул, что доволен своим выступлением в Швеции. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса выиграл индивидуальную гонку и спринт, а в гонке преследования шел первым перед заключительной стрельбой, но промахнулся дважды и пропустил вперед россиян Антона Бабикова и Максима Цветкова.

- У меня был шанс, но я им не воспользовался, - сказал Фуркад на пресс-конференции. - Я немного расстроен из-за гонки, но не могу быть разочарованным из-за итоговой позиции. Было тяжело. Я ошибся на последнем рубеже, а лыжи бежали не так хорошо, как в начале гонки.

Победа в индивидуальной гонке - самое яркое впечатление от этапа. Я долго готовился к сезону и остался доволен его началом.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было