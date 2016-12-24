Габриэла Коукалова: "Страны, где есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова осталась недовольна решением IBU в связи с допинговым скандалом с участием россиян. Ранее ВАДА предоставило союзу список из 31 биатлониста, уличенного в употреблении допинга. Двое были временно отстранены от турниров, в отношении еще 29 открыты дисциплинарные дела, а Россия была лишена этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.
- Страны, у которых есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры, - цитирует idnes.cz Коукалову. - Я поеду куда угодно, где нет подобных проблем, хоть в Гренландию. Решение IBU плохое с точки зрения чистого спорта.
Czechplayer
alex1966 ____ какой блуд? Пораскинь мозгами, если они есть, и фамилии сразу придут на ум. Особенно вспомни, кто там внезапно карьеру закончил. Есть такие люди, которые на КМ ничего не показывали никогда, а в Сочи вдруг на них вдохновение нашло. Одну из фамилий загадаю, как в "поле чудес": 8 букв, 1-я буква "В"...
11:51
Czechplayer
Габриэла действующая обладательница кубка мира. Она имеет право высказывать свое мнение, к которому должны прислушиваться в IBU. Габи - прекрасный, разносторонний человек и спортсменка. Если у российских биатлонистов постоянные проблемы с допингом (вспомним 2009 и 2013 годы, где политика вообще не причем), если СБР руководит непосредственный начальник уже всем известного Алексей Великодного, если выборы страны-хозяйки ЧМ-2021 усилиями СБР превращаются в фарс с заранее известным исходом, если из-за допингисток ты занимаешь 4-е место на ОИ, этих если можно продолжать много... в общем все правильно она говорит, надо навести порядок в российском биатлоне, который ведет очень грязную игру. Любой человек, у которого есть хоть немного ума, это давно уже должен понять. И никакие макларены с политикой в этом не виноваты.
11:47
честный человечишко
Габриэла, обсуди это со старшим Фуркадом...
05:50
Leo Hawk
Птицuk, представляешь, во сколько раз средний кашалот умнее тебя? У него мозг 8 кг.
03:41
Птицuk
Медицинский факт, что у женщин мозг значительно меньше мужского. В данном случае остается радоваться, что под себя не ходит. Умение говорить - лишний бонус.
00:02
MrRONcn
какая она грамотная, аж страшно...
23:09 24 декабря
pele9
Очередной подтверждение, что красота не всегда дружит с умом
22:49 24 декабря
shu111
Жизнь несправедлива. Страны с допингом. Соски с собственным мнением.
22:34 24 декабря
Пух
Очень неспортивное поведение, дать желтую, вторую желтую и удалить с поля.
22:15 24 декабря
Петя
Самые ярые защитники чистоты, обычно сами замараны!
22:02 24 декабря
Contr
Это она про Норвегию?
22:02 24 декабря
echo2011
В таком случае только и останется проводить турниры в Гренландии,так как в других странах наверняка есть проблемы с допингом.
21:59 24 декабря
usuns
плин! им бы всем всяким коукаловым и фуркадам ваще рты свои заткнуть! не их это дело! пусть лучше эта габриэла расскажет с какого перепуга вдруг чешские биатлонисты в одночасье вошли в биатлонную элиту! это же великая зимняя держава с огромными биатлонными традициями! и франция тоже! до рафаэля пуаре никого даже близко не было! и при нем вообщем то тоже! а потом вдруг поперло - и в мужском и в женском биатлоне! у норвежских астматиков хотя бы хватает совести особо не вякать!
21:54 24 декабря