Габриэла Коукалова: "Страны, где есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова осталась недовольна решением IBU в связи с допинговым скандалом с участием россиян. Ранее ВАДА предоставило союзу список из 31 биатлониста, уличенного в употреблении допинга. Двое были временно отстранены от турниров, в отношении еще 29 открыты дисциплинарные дела, а Россия была лишена этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

- Страны, у которых есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры, - цитирует idnes.cz Коукалову. - Я поеду куда угодно, где нет подобных проблем, хоть в Гренландию. Решение IBU плохое с точки зрения чистого спорта.