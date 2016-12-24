21:27 24 декабря | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "Страны, где есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры"

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова осталась недовольна решением IBU в связи с допинговым скандалом с участием россиян. Ранее ВАДА предоставило союзу список из 31 биатлониста, уличенного в употреблении допинга. Двое были временно отстранены от турниров, в отношении еще 29 открыты дисциплинарные дела, а Россия была лишена этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

- Страны, у которых есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры, - цитирует idnes.cz Коукалову. - Я поеду куда угодно, где нет подобных проблем, хоть в Гренландию. Решение IBU плохое с точки зрения чистого спорта.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Czechplayer

alex1966 ____ какой блуд? Пораскинь мозгами, если они есть, и фамилии сразу придут на ум. Особенно вспомни, кто там внезапно карьеру закончил. Есть такие люди, которые на КМ ничего не показывали никогда, а в Сочи вдруг на них вдохновение нашло. Одну из фамилий загадаю, как в "поле чудес": 8 букв, 1-я буква "В"...

11:51

Czechplayer

Габриэла действующая обладательница кубка мира. Она имеет право высказывать свое мнение, к которому должны прислушиваться в IBU. Габи - прекрасный, разносторонний человек и спортсменка. Если у российских биатлонистов постоянные проблемы с допингом (вспомним 2009 и 2013 годы, где политика вообще не причем), если СБР руководит непосредственный начальник уже всем известного Алексей Великодного, если выборы страны-хозяйки ЧМ-2021 усилиями СБР превращаются в фарс с заранее известным исходом, если из-за допингисток ты занимаешь 4-е место на ОИ, этих если можно продолжать много... в общем все правильно она говорит, надо навести порядок в российском биатлоне, который ведет очень грязную игру. Любой человек, у которого есть хоть немного ума, это давно уже должен понять. И никакие макларены с политикой в этом не виноваты.

11:47

честный человечишко

Габриэла, обсуди это со старшим Фуркадом...

05:50

Leo Hawk

Птицuk, представляешь, во сколько раз средний кашалот умнее тебя? У него мозг 8 кг.

03:41

Птицuk

Медицинский факт, что у женщин мозг значительно меньше мужского. В данном случае остается радоваться, что под себя не ходит. Умение говорить - лишний бонус.

00:02

MrRONcn

какая она грамотная, аж страшно...

23:09 24 декабря

pele9

Очередной подтверждение, что красота не всегда дружит с умом

22:49 24 декабря

shu111

Жизнь несправедлива. Страны с допингом. Соски с собственным мнением.

22:34 24 декабря

Пух

Очень неспортивное поведение, дать желтую, вторую желтую и удалить с поля.

22:15 24 декабря

Петя

Самые ярые защитники чистоты, обычно сами замараны!

22:02 24 декабря

Contr

Это она про Норвегию?

22:02 24 декабря

echo2011

В таком случае только и останется проводить турниры в Гренландии,так как в других странах наверняка есть проблемы с допингом.

21:59 24 декабря

usuns

плин! им бы всем всяким коукаловым и фуркадам ваще рты свои заткнуть! не их это дело! пусть лучше эта габриэла расскажет с какого перепуга вдруг чешские биатлонисты в одночасье вошли в биатлонную элиту! это же великая зимняя держава с огромными биатлонными традициями! и франция тоже! до рафаэля пуаре никого даже близко не было! и при нем вообщем то тоже! а потом вдруг поперло - и в мужском и в женском биатлоне! у норвежских астматиков хотя бы хватает совести особо не вякать!

21:54 24 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ