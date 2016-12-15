21:12 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Было бы высшей несправедливостью лишить Тюмень большого биатлонного праздника"

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Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), выразил сожаление по поводу того, что спорт все чаще смешивают с политикой. По словам спортсмена, разговоры о возможном лишении Тюмени права на проведение этапа Кубка мира являются высшей несправедливостью.

– Мы слышали новости об этом списке, состоящем из 31 российского биатлониста, якобы замешанных в употреблении допинга, – сказал Шипулин в ходе флеш-интервью после церемонии награждения. – Услышал эту новость от друзей. Ничего, кроме улыбки, эти слова у меня не вызвали. Очень жаль, что политику смешивают со спортом. Безо всяких доказательств обвиняют российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Это чересчур. Болельщики нас поддерживают, так что стараемся не думать о плохом.

Запрет на проведение этапа Кубка мира в Тюмени? Если это действительно случится, будет очень обидно. Было бы высшей несправедливостью лишить Тюмень большого биатлонного праздника. Это моя родина, и будет неправильно, если у нас из-за этого непонятного инцидента заберут этап Кубка мира.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Pimen

Потеряли совесть, а ищут справедливость.

22:06

Andre_Saratov

Высшая несправедливость все-таки немного по другому выглядит.

21:48

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