Антон Шипулин: "Было бы высшей несправедливостью лишить Тюмень большого биатлонного праздника"

Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), выразил сожаление по поводу того, что спорт все чаще смешивают с политикой. По словам спортсмена, разговоры о возможном лишении Тюмени права на проведение этапа Кубка мира являются высшей несправедливостью.

– Мы слышали новости об этом списке, состоящем из 31 российского биатлониста, якобы замешанных в употреблении допинга, – сказал Шипулин в ходе флеш-интервью после церемонии награждения. – Услышал эту новость от друзей. Ничего, кроме улыбки, эти слова у меня не вызвали. Очень жаль, что политику смешивают со спортом. Безо всяких доказательств обвиняют российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Это чересчур. Болельщики нас поддерживают, так что стараемся не думать о плохом.

Запрет на проведение этапа Кубка мира в Тюмени? Если это действительно случится, будет очень обидно. Было бы высшей несправедливостью лишить Тюмень большого биатлонного праздника. Это моя родина, и будет неправильно, если у нас из-за этого непонятного инцидента заберут этап Кубка мира.