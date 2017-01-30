Анна Богалий: "Не стоит разжигать огонь вокруг истории с гимном"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала инцидент во время цветочной церемонии на чемпионате Европы в Польше. Сегодня в интернете появилась запись, на которой видно, как российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время исполнения гимна РФ.

– Инцидент, произошедший на церемонии награждения на чемпионате Европы – некомпетентность тех людей, которые это делали, – сказала Богалий. – Возможно, в сценарном плане была допущена ошибка. Не стоит "разжигать огонь" в данной ситуации. Обычно гимн играет только во время вручения медалей. Спортсменам в подобной ситуации просто необходимо сохранять спокойствие. В моей карьере подобных случаев не было. (Любовь КОНЯЕВА)