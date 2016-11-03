Андрей Кириленко: "Логично попробовать организовать Кубок мира в России"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко видит логику в подаче заявки на проведение Кубка мира-2023 в России. Ранее сообщалось, что КМ может пройти в нескольких странах. Место проведения турнира будет определено в конце 2017 года.

- В 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу, после которого крупных спортивных событий в нашей стране пока не предвидится, поэтому было бы логично попробовать организовать и провести Кубок мира по баскетболу, - приводит пресс-служба РФБ слова Кириленко. - Помимо баскетбольной составляющей такой турнир будет иметь немаловажное значение в плане развития инфраструктуры в тех городах, в которых пройдут матчи. Плюс Кубок мира - прекрасная возможность привлечь большое внимание к нашему виду спорта и отличный повод построить новые современные баскетбольные объекты.