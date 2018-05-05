Рондо и Грин повздорили во время матча "Нью-Орлеана" с "Голден Стэйт"

Разыгрывающий "Нью-Орлеана" Рейджон Рондо и форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин устроили выяснение отношений во время третьего матча второго раунда плей-офф НБА. В начале встречи, которая закончилась со счетом 119:100 в пользу "Нью-Орлеана", оппоненты начали толкаться и вступили в перепалку.

Конфликт между ними развивался на протяжении всей встречи, сообщает The Score. В конце игры Рондо даже получил технический фол, попытавшись сделать подножку Грину.