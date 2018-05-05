Рондо и Грин повздорили во время матча "Нью-Орлеана" с "Голден Стэйт"

Разыгрывающий "Нью-Орлеана" Рейджон Рондо и форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин устроили выяснение отношений во время третьего матча второго раунда плей-офф НБА. В начале встречи, которая закончилась со счетом 119:100 в пользу "Нью-Орлеана", оппоненты начали толкаться и вступили в перепалку.
Конфликт между ними развивался на протяжении всей встречи, сообщает The Score. В конце игры Рондо даже получил технический фол, попытавшись сделать подножку Грину.
Rajon Rondo and Draymond Green exchange a shove and some words 👀 pic.twitter.com/DTVjO1QSsC– Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 5 мая 2018 г.
Rajon Rondo with the rare flat tire technical 😂 pic.twitter.com/BwKL9BwSkJ– Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 5 мая 2018 г.