«Бруклин» победил «Сакраменто» в Летней лиге НБА, Дёмин набрал 22 очка

«Бруклин» выиграл у «Сакраменто» в матче Летней лиги НБА — 115:83. Игра прошла на арене «Томас-энд-Мэк Центр» в Лас-Вегасе.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 23 минуты, набрал 22 очка и стал самым результативным игроком своей команды. Также на его счету 4 подбора и 8 результативных передач.

Российский центровой «Кингз» Виктор Лахин сыграл около 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 1 результативную передачу.

Летняя лига НБА

«Бруклин» — «Сакраменто» — 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20)

Б: Дёмин (22), Пауэлл (18), Браун (16).

С: Акуфф (26), Шарп (23), Кордуэлл (8).