Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

15 июля, 03:18

«Бруклин» победил «Сакраменто» в Летней лиге НБА, Дёмин набрал 22 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» выиграл у «Сакраменто» в матче Летней лиги НБА — 115:83. Игра прошла на арене «Томас-энд-Мэк Центр» в Лас-Вегасе.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 23 минуты, набрал 22 очка и стал самым результативным игроком своей команды. Также на его счету 4 подбора и 8 результативных передач.

Российский центровой «Кингз» Виктор Лахин сыграл около 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 1 результативную передачу.

Летняя лига НБА

«Бруклин» — «Сакраменто» — 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20)

Б: Дёмин (22), Пауэлл (18), Браун (16).

С: Акуфф (26), Шарп (23), Кордуэлл (8).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Сакраменто Кингз
Виктор Лахин
Егор Дёмин
Читайте также
Мельникова и Листунова снова в одной сборной. Олимпийские чемпионки выступят на ЧЕ в Хорватии
В раде заявили о необходимости ареста Федорова за попытку госпереворота
Юрий Семин: "В финале ЧМ–2026 главным противостоянием будет Родри против Месси"
Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли
Морпехи ВС США высадились на нефтяной танкер Wen Yao в Оманском заливе
В Госдуме расширили список нарушений для выдворения иностранцев из России
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Далласа» Бойлан назвал Ищенко героем матча с «Мемфисом» в Летней лиге НБА

У защитника «Юты» Александера выявили ушиб ребра

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости