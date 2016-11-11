Димитрис Итудис: "ЦСКА потратил много сил, чтобы отыграться после неудачного старта"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис посетовал на большое количество потерь после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом" (91:90). Также специалист признал, что его команда провалила начало встречи.

– Очевидно, что мы очень удачно начали сезон в Евролиге, – цитирует пресс-служба турнира Итудиса. – Сегодня нашим соперником была очень организованная, квалифицированная команда. Пожалуй, мы неудачно начали встречу, действовали небрежно. Нам не хватало концентрации и атлетизма. ЦСКА предоставил "Реалу" свободное пространство на площадке, а это как раз им на руку. Плюс мы проигрывали на подборе под своим щитом. Отсюда много легких очков в пользу гостей.

После этого мы потратили много сил на то, чтобы отыграться. За пять-шесть минут мы превратили отставание в 10 очков в лидерство в 11 очков. В перерыве мы напомнили игрокам, что нужно дорожить мячом. Именно 16 потерь, которые мы допустили в этой встрече, навредили ЦСКА больше всего. Мы теряли мяч и не успевали вернуться в оборону, чтобы помешать их быстрым контратакам. Мы просто отдавали испанцам мяч на выходы "один в ноль" или "два в ноль".

Мы сохраняли лидерство и контролировали игру. Концовка получилась напряженной, но главное, что мы победили. Думаю, команда извлечет хороший урок из этого матча.