Шарапова заменила Серену Уильямс на турнире в США

Россиянка Мария Шарапова? сыграет на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic в США с 13 по 14 сентября. Она заменит американку Серену Уильямс, которая не сможет сыграть из-за своего расписания.

Шарапова сыграет в паре с одним из братьев Брайанов сыграет против датчанки Каролины Возняцки и другого брата. Кроме того, она проведет одиночный матч против Возняцки.

— Привет, это Мария. Очень рада принять участие в Greenbrier, — сказала Шарапова в Twitter. — У меня будет микст 13 сентября. Не знаю, как я заслужила приглашение туда, но посмотрим, что получится.

И еще матч в одиночном разряде 14 сентября. С нетерпением жду встречи. Слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии. Предвкушаю встречу со всеми вами в этот приятный уик-энд.