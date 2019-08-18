Шарапова заменила Серену Уильямс на турнире в США
Россиянка Мария Шарапова? сыграет на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic в США с 13 по 14 сентября. Она заменит американку Серену Уильямс, которая не сможет сыграть из-за своего расписания.
Шарапова сыграет в паре с одним из братьев Брайанов сыграет против датчанки Каролины Возняцки и другого брата. Кроме того, она проведет одиночный матч против Возняцки.
— Привет, это Мария. Очень рада принять участие в Greenbrier, — сказала Шарапова в Twitter. — У меня будет микст 13 сентября. Не знаю, как я заслужила приглашение туда, но посмотрим, что получится.
И еще матч в одиночном разряде 14 сентября. С нетерпением жду встречи. Слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии. Предвкушаю встречу со всеми вами в этот приятный уик-энд.
Excited to join the field at @The_Greenbrier. Tickets on sale now. Sept 13/14 pic.twitter.com/ntfop4q6zC— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 18, 2019