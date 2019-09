Слезы Надаля после победы над Медведевым на US Open

Испанец Рафаэль Надаль после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым не смог сдержать эмоций. Он заплакал и взялся руками за лицо во время демонстрации на табло прошлых побед на Открытом чемпионате США.

Tears from Nadal as he watches a tribute video of his Grand Slam wins on the screen inside Arthur Ashe Stadium. ?#USOpen #BeGrand pic.twitter.com/bOB209VmMl