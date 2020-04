Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин вышел в финал виртуального Турнира чемпионов US Open, где его соперником стал Рафаэль Надаль. Голосование проводится в официальном Twitter соревнований.

На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Джимми Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и Роджера Федерера (2004, 2008); Надаль (2010) — Андре Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Пита Сампраса (1990).

Пока что Сафин ведет у Надаля.

Safin defeated Federer TWICE on his way to our bracket final. @RafaelNadal took down Djokovic & Sampras on his run.



Vote below (and on our Instagram) to crown the champion of US Open champions ?