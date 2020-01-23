Милота дня: Надаль успокил плачущего мальчика

Испанец Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open. Ребенок был напуган из-за наседавшей сзади толпы, первая ракетка мира вытащил его из фан-зоны, дал автограф и передал волонтеру.

На Austalian Open Надаль в первом круге победил ганца Хьюго Дельена, во втором — аргентинца Федерико Дельбониса, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.