Федерер – первый в истории теннисист, сыгравший 400 одиночных матчей на турнирах "Большого шлема"

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер проводит свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

В эти минуты 37-летний спортсмен встречается с голландцем Каспером Руудом в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Таким образом, Федерер стал первым человеком в истории тенниса, преодолевшим этот рубеж, сообщает пресс-служба Roland Garros. Свой первый матч на турнирах "Большого шлема" швейцарец сыграл 25 мая 1999 года.