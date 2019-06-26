Барти посеяна под первым номером на Уимблдоне, Касаткина – 29-я

Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннисисток, которые будут посеяны на третьем турнире "Большого шлема" 2019 года.
Первый номер получила австралийка Эшли Барти, второй номер у японки Наоми Осаки, третий у чешки Каролины Плишковой.
Среди россиянок посеянной на Уимблдоне будет только 22-летняя Дарья Касаткина, получившая 29-й номер.
Открытый чемпионат Великобритании пройдет с 1 по 14 июля.
The seedings for The Championships 2019 have been announced #Wimbledonhttps://t.co/mKtl4R5QZy— Wimbledon (@Wimbledon) 26 июня 2019 г.
Загрузка...