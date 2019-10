Опубликован презентационный ролик Кубка Дэвиса, в котором приняли участие многие звезды мирового спорта. Среди них — Антуан Гризманн, Андреас Иньеста, Поу Газоль, Елена Исинбаева, Уэйн Гретцки, Рафаэль Надаль и Карен Хачанов.

? All to be Champions ?



Get ready for the World Cup of Tennis ??#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/BF8x7RNacE