Касаткина поддержала Анисимову после разгромного поражения в финале Уимблдона

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, отреагировала на поражение американки Аманды Анисимовой в финале Уимблдона.

В решающем матче турнира «Большого шлема» 23-летняя спортсменка играла против польки Иги Свентек и не смогла взять у нее ни одного гейма. Во время церемонии награждения Анисимова заплакала.

«Я просто хочу обнять Аманду», — написала Касаткина в соцсети.

Также Анисимову поддержала ее соотечественница Коко Гауфф.

«Аманда, у тебя есть столько поводов для гордости. Держи голову выше», — написала она.

Анисимова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Всего на уровне WTА на ее счету три титула в одиночном разряде.