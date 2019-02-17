17:30 17 февраля | Футбол — Испания

С Роналду такого не было! "Реал" потерпел 7-е поражение в чемпионате Испании

Обсудить
2

"Реал" уступил "Жироне" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2). Мадридский клуб потерпел 7-е поражение в текущем сезоне.

Этот результат является худшим с сезона-2008/09. Летом 2009 года "Реал" приобрел форварда Криштиану Роналду, который покинул клуб 10 июля 2018 года и перешел в "Ювентус".

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков. 

Реал - Жирона

Все о чемпионате Испании - здесь

Загрузка...
Материалы других СМИ