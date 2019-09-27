Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Рома» поздравила Тотти с днем рождения

27 сентября 2019, 11:00
Теги:

«Рома» в своем Twitter поздравила с днем рождения своего бывшего форварда и капитана Франческо Тотти. Сегодня ему исполнилось 43 года.

— С днем рождения, император Рима Франческо Тотти, — говорится в сообщении.

Вместе с «Ромой» Тотти выиграл чемпионата Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. Чемпион мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Италии. С 2017 по 2019 год был директором «Ромы», 19 июня он покинул эту должность

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир