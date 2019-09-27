«Рома» поздравила Тотти с днем рождения

«Рома» в своем Twitter поздравила с днем рождения своего бывшего форварда и капитана Франческо Тотти. Сегодня ему исполнилось 43 года.

— С днем рождения, император Рима Франческо Тотти, — говорится в сообщении.

Happy birthday to the ? of Rome, Francesco @Totti! pic.twitter.com/mfVKCENXcz — AS Roma English (@ASRomaEN) September 27, 2019

Вместе с «Ромой» Тотти выиграл чемпионата Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. Чемпион мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Италии. С 2017 по 2019 год был директором «Ромы», 19 июня он покинул эту должность

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