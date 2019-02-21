Мбаппе попросил переписать на него автогол защитника "Монпелье"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе попросил организаторов чемпионата Франции переписать на него гол защитника "Монпелье" Виторину Илтона в свои ворота в перенесенном матче 17-го тура (5:1). На 78-й минуте 20-летний француз пытался замкнуть прострел Левена Кюрзава с левого фланга, но в последний момент по мячу попал догонявший его 41-летний бразилец.
"Добрый вечер, ПФЛ и Лига 1. Что с 4-м голом? Вы можете отдать его мне в пользу атаки... и особенно не присуждать автогол Илтону", - написал Мбаппе в твиттере.
Bonsoir 👋🏽 @LFPfr @Ligue1Conforama– Kylian Mbappé (@KMbappe) 20 февраля 2019 г.
On fait comment pour le 4e but ?
Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton 😏
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