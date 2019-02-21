Мбаппе попросил переписать на него автогол защитника "Монпелье"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе попросил организаторов чемпионата Франции переписать на него гол защитника "Монпелье" Виторину Илтона в свои ворота в перенесенном матче 17-го тура (5:1). На 78-й минуте 20-летний француз пытался замкнуть прострел Левена Кюрзава с левого фланга, но в последний момент по мячу попал догонявший его 41-летний бразилец.

"Добрый вечер, ПФЛ и Лига 1. Что с 4-м голом? Вы можете отдать его мне в пользу атаки... и особенно не присуждать автогол Илтону", - написал Мбаппе в твиттере.