«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: Кутроне выйдет с первых минут, Зинченко остался в запасе
Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». В основе гостей выйдет итальянский нападающий Патрик Кутроне. У хозяев в запасе остался украинский хавбек Александр Зинченко.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Фернандинью, Отаменди, Жоау Канселу — Давид Сильва, Эрнандес, Гюндоган — Махрез, Агуэро, Стерлинг.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу — Траоре, Боли, Коади, Саисс, Винагре — Моутинью, Невеш, Дендонкер — Хименес, Кутроне.
? Here's how we line-up for #MCIWOL...— Manchester City (@ManCity) October 6, 2019
XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, D Silva (C), Sterling, Mahrez, Aguero.
SUBS | Bravo, G Jesus, Zinchenko, Angelino, Bernardo, Foden, E Garcia.
?? @HaysWorldwide
? #ManCity pic.twitter.com/IGslBj1T4j