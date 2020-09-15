Разыгрывающий «Денвера» Мюррей сможет сыграть в седьмом матче против «Клипперс»
15 сентября 2020, 11:57
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррей сможет принять участие в седьмом матче второго раунда плей-офф против «Клипперс», сообщает журналист Denver Post Майк Сингер.
Мюррей получил легкое повреждение в шестом матче серии, однако доиграл встречу до конца. Врачи «Денвера» провели осмотр, в результате которого не выявили у защитника повреждений, которые могли бы помешать ему сыграть в решающей встрече против «Клипперс».
Матч «Клипперс» — «Денвер» состоится 16 сентября, начало — в 4.00 (мск). Победитель встречи отправится в финал Западной конференции, где сыграет с «Лейкерс».
Nuggets just sent out their game notes, and Jamal Murray isn't on the injury report. Encouraging sign.— Mike Singer (@msinger) September 14, 2020