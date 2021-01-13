45 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Майами»

«Филадельфия» в овертайме выиграла у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (137:134 ОТ). Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл, набрав 45 очков и 16 подборов.

В других встречах «Бруклин» обыграл «Денвер» (122:116), «Кливленд» уступил «Юте» (87:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Майами» — 137:134 ОТ (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)

Ф: Эмбиид (45 + 16 подборов), Грин (29 + 10 подборов), Макси (16).

М: Хирро (34), Робинсон (26), Винсент (24).

? FINAL SCORE THREAD ?



Joel Embiid GOES OFF for 45 PTS on 16-23 shooting to power the @sixers in OT.



Embiid: 16 REB, 5 STL (career high)

Danny Green: 29 PTS, 10 REB, 9 3PM (career high)

Tyler Herro: 34 PTS (career high) pic.twitter.com/qOZiCMcouO — NBA (@NBA) January 13, 2021

«Бруклин» — «Денвер» — 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26)

Б: Дюрант (34 + 13 передач), Леверт (20), Браун (16).

Д: Йокич (23 + 11 передач), Бартон (22), Мюррей (20).

Kevin Durant fills it up with 34 PTS, 9 REB and 13 AST in the @BrooklynNets victory.



Caris LeVert: 20 PTS

Bruce Brown: 16 PTS (8-11 FGM), 3 BLK

Nikola Jokic: 23 PTS, 11 AST, 7 STL (career high) pic.twitter.com/3ZTkixvVJD — NBA (@NBA) January 13, 2021

«Кливленд» — «Юта» — 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)

К: Осман (17), Окоро (11), Дотсон (11).

Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Богданович (20).