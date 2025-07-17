«Бруклин» обыграл «Орландо», Демин набрал 14 очков

«Бруклин» переиграл «Орландо» в матче Летней лиги НБА — 94:90.

Форвард «Нетс» Дэнни Вульф стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков.

Российский защитник Егор Демин, выбранный «Бруклином» на драфте НБА под общим 8-м номером, набрал 14 очков и сделал 5 подборов.

Летняя лига НБА

«Бруклин» — «Орландо» — 94:90 (27:21, 22:20, 20:10, 25:39)

Б: Вольф (18), Оливари (16), Демин (14), Эвбуомван (14).

О: Пенда (17), Мур Джуниор (17), Кратчер (14).