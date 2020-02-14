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Центровой «Оклахомы» Адамс забросил мяч в кольцо одной рукой со своей половины площадки. Это его первое попадание из-за дуги в карьере

10:55

Центровой «Оклахомы» Стивен Адамс забросил мяч в кольцо одной рукой со своей половины площадки вместе с сиреной об окончании первой половины матча регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (123:118).

Интересно, что это первое для 26-летнего новозеландца трехочковое попадание в карьере. До этого Адамс совершил 9 бросков из-за дуги, но не реализовал ни один из них.

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