Двукратный олимпийский чемпион Крис Пол завершит карьеру в 2026 году

Американский баскетболист Крис Пол объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2025/26.

«Сколько я еще планирую играть? Еще год максимум. Я только что закончил свой 20-й сезон, что само по себе здорово», — сказал Пол в шоу Underdog.

40-летний Пол является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в составе сборной США.

В НБА разыгрывающий защитник играл за «Нью-Орлеан», «Лос-Анджелес», «Хьюстон», «Оклахому», «Финикс», «Голден Стейт» и «Сан-Антонио». На данный момент он является неограниченно свободным агентом.