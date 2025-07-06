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6 июля 2025, 21:54

Двукратный олимпийский чемпион Крис Пол завершит карьеру в 2026 году

Алина Савинова
Крис Пол (справа).
Фото Global Look Press

Американский баскетболист Крис Пол объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2025/26.

«Сколько я еще планирую играть? Еще год максимум. Я только что закончил свой 20-й сезон, что само по себе здорово», — сказал Пол в шоу Underdog.

40-летний Пол является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в составе сборной США.

В НБА разыгрывающий защитник играл за «Нью-Орлеан», «Лос-Анджелес», «Хьюстон», «Оклахому», «Финикс», «Голден Стейт» и «Сан-Антонио». На данный момент он является неограниченно свободным агентом.

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Баскетбол
НБА
Крис Пол
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