Адетокунбо установил карьерный антирекорд в матче против «Майами»

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил антирекорд в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Майами» (104:115).

Самый ценный игрок НБА сезона-2018/19 реализовал 4 штрафных броска из 12, что является худшим результатом в карьере грека в плей-офф. По итогам матча Адетокунбо набрал 18 очков, 10 подборов и 9 ассистов.

Второй матч серии «Милуоки» — «Майами» состоится 3 сентября.