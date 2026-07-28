Вышел полноценный трейлер 4-го сезона сериала «Тед Лассо»

Apple опубликовала первый полноценный трейлер четвертого сезона спортивно-комедийного сериала «Тед Лассо». В грядущем продолжении добродушному американскому тренеру в исполнении Джейсона Судейкиса предстоит столкнуться с новым вызовом — он возглавит женскую футбольную команду клуба «Ричмонд» из второго дивизиона.

Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Тед Лассо»

В новом сезоне шоу снялись Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингэм, Бретт Голдстин, Джуно Темпл, Брендан Хант, Джереми Свифт, Аннетт Бэдленд, Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марсей, Рекс Хейз, Эйслинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили.

Трейлер 4-го сезона сериала «Тед Лассо»

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Тед Лассо»

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет 5 августа.