Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
Боли в пояснице чаще всего вызваны проблемами с внутренними органами (преимущественно с почками), позвоночником, а также могут быть следствием травм и чрезмерных физических нагрузок.
При какой боли нельзя заниматься самолечением
Стоит помнить о том, что после физической активности может возникать «хорошая» боль. Она появляется на следующий день после выполнения упражнений или других нагрузок (например, после работы в саду или расчистки снега), особенно если эти нагрузки выполнялись неподготовленным человеком или без предварительного разогрева мышц. «Хорошая» боль — тупая, ноющая. Она обычно проходит сама по себе, но ее можно снять в домашних условиях. Если же болевой синдром возникает в процессе выполнения упражнения или сразу после него и при этом имеет острый характер, нужно немедленно обратиться к специалисту. Острая боль может быть связана не с выделением молочной кислоты в мышцах, а со смещением позвонков.
Снятие боли в домашних условиях
Если боль возникла на следующий день после тренировки, можно облегчить ее несколькими методами.
Уменьшение физической нагрузки
Рекомендуется чередовать дни выполнения упражнений с днями отдыха. Если тренировка была накануне, на следующий день тренироваться не следует. Тем более — преодолевая боль. При этом оставаться в постели ввиду боли в пояснице тоже нежелательно. По возможности нужно вести привычный распорядок дня.
Расслабление мышц
Умерить боль в пояснице можно расслаблением всех мышц.
Техника выполнения:
— лечь на твердую поверхность (на пол), при необходимости подложить под поясницу валик,
— выпрямить и немного раздвинуть ноги,
— раскинуть руки,
— убедившись, что тело заняло комфортное положение, остаться в нем примерно на 10 минут,
— медленно и аккуратно подняться с пола.
Еще более выраженный эффект будет, если «зависнуть» в расслабленном состоянии не на полу, а в бассейне.
Компресс
Мышечную боль можно уменьшить путем приложения прохладного компресса. Слишком холодным он быть не должен, чтобы исключить воспаление почек и других органов. Компресс делается из свернутой в несколько слоев марли, смоченной водой. Держать его следует не более 5 минут. После приложения компресса можно использовать обезболивающий крем, мазь либо принять таблетки.
Массаж
Даже при острой боли массаж, если выполнен опытным остеопатом, способен помочь.
При мышечной боли в пояснице можно ограничиться недолгим (1-2 минуты) самомассажем.
Техника выполнения:
— положить ладони обеих рук на поясницу,
— погладить поясницу движением вверх-вниз, усиливая давление,
— погладить поясницу движением вправо-влево,
— усиливая давление, выполнить растирающие движения вверх-вниз и вправо-влево.
Самомассаж должен захватывать область крестца.
Профилактика боли в пояснице
Поскольку мышечная боль чаще всего возникает после длительных перерывов в выполнении упражнений, рекомендуется не допускать таких перерывов.
Перед началом тренировки необходимо делать разминку.
Кроме того, следует соизмерять свои возможности и не стремиться сделать сразу много упражнений или взять самый большой вес. Увеличение нагрузки должно быть постепенным.