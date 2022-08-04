Как снять боль в пояснице в домашних условиях?

Рассказываем, как снять боль в пояснице, если она появилась после тренировки.

Боли в пояснице чаще всего вызваны проблемами с внутренними органами (преимущественно с почками), позвоночником, а также могут быть следствием травм и чрезмерных физических нагрузок.

При какой боли нельзя заниматься самолечением

Стоит помнить о том, что после физической активности может возникать «хорошая» боль. Она появляется на следующий день после выполнения упражнений или других нагрузок (например, после работы в саду или расчистки снега), особенно если эти нагрузки выполнялись неподготовленным человеком или без предварительного разогрева мышц. «Хорошая» боль — тупая, ноющая. Она обычно проходит сама по себе, но ее можно снять в домашних условиях. Если же болевой синдром возникает в процессе выполнения упражнения или сразу после него и при этом имеет острый характер, нужно немедленно обратиться к специалисту. Острая боль может быть связана не с выделением молочной кислоты в мышцах, а со смещением позвонков.

Снятие боли в домашних условиях

Если боль возникла на следующий день после тренировки, можно облегчить ее несколькими методами.

Уменьшение физической нагрузки

Рекомендуется чередовать дни выполнения упражнений с днями отдыха. Если тренировка была накануне, на следующий день тренироваться не следует. Тем более — преодолевая боль. При этом оставаться в постели ввиду боли в пояснице тоже нежелательно. По возможности нужно вести привычный распорядок дня.

Расслабление мышц

Умерить боль в пояснице можно расслаблением всех мышц.

Боль в поянице. Фото Global Look Press

Техника выполнения:

— лечь на твердую поверхность (на пол), при необходимости подложить под поясницу валик,

— выпрямить и немного раздвинуть ноги,

— раскинуть руки,

— убедившись, что тело заняло комфортное положение, остаться в нем примерно на 10 минут,

— медленно и аккуратно подняться с пола.

Еще более выраженный эффект будет, если «зависнуть» в расслабленном состоянии не на полу, а в бассейне.

Компресс

Мышечную боль можно уменьшить путем приложения прохладного компресса. Слишком холодным он быть не должен, чтобы исключить воспаление почек и других органов. Компресс делается из свернутой в несколько слоев марли, смоченной водой. Держать его следует не более 5 минут. После приложения компресса можно использовать обезболивающий крем, мазь либо принять таблетки.

Массаж

Даже при острой боли массаж, если выполнен опытным остеопатом, способен помочь.

При мышечной боли в пояснице можно ограничиться недолгим (1-2 минуты) самомассажем.

Техника выполнения:

— положить ладони обеих рук на поясницу,

— погладить поясницу движением вверх-вниз, усиливая давление,

— погладить поясницу движением вправо-влево,

— усиливая давление, выполнить растирающие движения вверх-вниз и вправо-влево.

Самомассаж должен захватывать область крестца.

Боль в поянице. Фото Global Look Press

Профилактика боли в пояснице

Поскольку мышечная боль чаще всего возникает после длительных перерывов в выполнении упражнений, рекомендуется не допускать таких перерывов.

Перед началом тренировки необходимо делать разминку.

Кроме того, следует соизмерять свои возможности и не стремиться сделать сразу много упражнений или взять самый большой вес. Увеличение нагрузки должно быть постепенным.