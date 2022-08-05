Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12

Список продуктов с высоким содержанием В12.

Для поддержания нормального уровня витамина B12 в организме не всегда нужно прибегать к помощи БАДов и витаминных комплексов, достаточно употреблять продукты, богатые этим элементом, в первой половине дня. Расскажем, что нужно есть для этого.

Витамин В12 — это обширная группа кобальтсодержащих кобаламинов (биологически активных веществ). К их числу относятся цианокобаламин, гидроксокобаламин, метилкобаламин и кобамамид. Зачастую под витамином B12 подразумевают лишь цианокобаламин. Это обусловлено тем, что он поступает в кровь только в данной форме. Данный витамин, как и все витамины группы В, относится к водорастворимым.

Функции витамина В12

Витамин В12 участвует в таких процессах организма, как:

· кроветворение;

· регенерация клеток и тканей;

· предотвращение нарушений в функционировании поджелудочной железы;

· регуляция выработки адреналина.

Показания к применению

Витамин В12 рекомендован людям с такими заболеваниями, как:

· болезнь Аддисона-Бирмера;

· анемия;

· болезни печени;

· алкоголизм;

· заболевания кожи;

· невроз;

· атеросклероз;

· артрит.

Яйцо. Фото Global Look Press

Продукты, богатые витаминов В12

Говяжья печень

Говяжья печень содержит самое большое количество витамина B12 из всех продуктов. В 100 г насчитывает около 70 мкг. Также печень имеет в составе фолиевую кислоту, железо, витамин B9. Включив в рацион печень или производные от нее продукты (паштет), можно поддерживать показатель витамина В12 в норме и даже восполнить дефицит.

Сердце

В сердце, конечно, меньше витамина B12, чем в печени, но не настолько мало, чтобы отказаться от употребления данного продукта. В 100 г сердца индейки насчитывается 13,9 мкг, в 100 г говяжьего сердца — 10 мкг, в 100 г куриных сердечек — 7 мкг.

Морепродукты

Устрицы не только деликатес, но и основной источник витамина B12. В 100 г насчитывается 16 мкг. В составе еще есть витамины А, В, С, D, и микро- и макроэлементы: магний, кальций, фосфор, цинк, железо, йод, медь, натрий, калий, хлор, хром, фтор, цинк. Еще одним видом морепродуктов, который богат витамином В12, является осьминог. В вареном продукте содержится около 36 мкг витамина. К тому же это отличный источник железа, селена, меди, фосфора и магния. Еще рекомендуется есть крабов, морские водоросли нори и креветки.

Устрицы. Фото Global Look Press

Рыба

В любой рыбе есть витамин В12, однако в скумбрии его больше всего. В 100 г насчитывается 19 мкг (при запекании). Не отстает и сельдь: в 100 г — 13 мкг, это больше, чем в лососе и форели. Также в рыбе много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, витамина D. И красная, и черная икра содержат много витамина B12 в составе. В 100 г данного продукта насчитывается около 10 мкг витамина B12. Икра состоит еще из витаминов D, E, С, минералов: фосфора и селена.

Яйца

Все знают, что в яйцах содержатся белок, кальций и цинк. Однако мало кто помнит, что данный продукт способен обеспечить дневную норму витамина В12. Еще яйца богаты витаминами A, B5, D, K и E.

Молочная продукция

Из молочных продуктов выбирайте нежирный йогурт или обезжиренное коровье молоко. В одном стакане насчитывается 1 мкг витамина B12, что является 18% ежедневной потребности организма в данном витамине.