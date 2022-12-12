Как в 50 выглядеть на 25? 5 секретов молодости Джареда Лето

Сейчас внешности певца и актера можно только позавидовать. И это при том, что юность у него была бурной.

Актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars регулярно включают в рейтинги звезд, которые молодо выглядят. Сам Джаред привык отшучиваться о своём внешнем виде: «Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови», — говорит он. Однако все-таки у Лето есть несколько правил, которые он соблюдает уже несколько десятков лет. В преддверии дня рождения Джареда разбираемся, как современному Дориану Грею удается хорошо выглядеть даже в 50.

Никакого алкоголя и сигарет

Сейчас образ жизни Джареда Лето совсем не похож на тот, с которым общественность привыкла ассоциировать рок-звезд. Последние 20 лет фронтмен 30 Seconds to Mars воздерживается даже от употребления пива и сигарет.

«У меня по-прежнему множество пороков, но алкоголь в них не входит», — заявляет Лето.

Фото Кадр из фильма «Реквием по мечте».

Однако так было не всегда, и за плечами у Джареда долгий путь зависимости от запрещенных веществ. По этой причине он так и не стал отцом — опасался, что на ребенке может сказаться наркотический опыт.

«В какой-то момент я задал себе вопрос, тот ли это путь, который приведет меня к исполнению моих желаний? Этого ли я хочу для себя? Так и свершился мой выбор», — признается Джаред.

Много сна

«Стараюсь спать как можно чаще. По мне, хорошая жизнь — это чистая жизнь и честная забота о себе». Кажется, в этом и есть залог молодости по версии Джареда Лето.

По словам музыканта, при большом количестве путешествий и недосыпах «долго не протянешь».

Умеренные спортивные нагрузки

Поддерживать хорошую физическую форму Джареду помогают йога, сайклинг и активная ходьба на свежем воздухе. Лидер рок-коллектива достаточно много времени уделяет спорту, но занимается им принципиально на природе. Он много бегает, любит приседания и упражнения для пресса. Однако самое большое удовольствие артисту доставляют экстремальные виды спорта и хайкинг — пешие прогулки по горной местности.

Фото Thirty Seconds To Mars Store, Соцсети

«Я люблю кататься на велосипеде по всяким холмам. Никогда не беру с собой плеер, мне нравится слушать звуки природы. Я эти моменты использую, чтобы избавиться от музыки. Я так часто пишу музыку, что мне не требуется ее слушать просто так», — делится Лето.

Веганство

На протяжении последних 20 лет Джаред Лето воздерживается не только от алкоголя и табака, но и от животной пищи: «Я уже давно на этом пути: 20 лет я строгий вегетарианец и вообще забочусь о себе. Думаю, это сильно помогает тому, что я хорошо сохранился».

Основу его рациона составляют пророщенные зерна и несоленые орехи. Из любимых блюд — гречневые панкейки и веганские такос. Сам Лето одним из секретов хорошего внешнего вида считает умеренность в потреблении пищи.

Собственная философия

Разумеется, образ жизни Джареда Лето не обходится без правильного настроя.

Правильная жизненная философия, по мнению Джареда, подразумевает:

ежедневные медитации;

осознанный взгляд на жизнь, отгораживающий от стрессов (синоним старения).

Фото Кадр из фильма «Отряд самоубийц».

«Я себя свободным ощущаю в полной мере. И мне кажется, это одно из главных преимуществ художника, его главная роскошь. Я свободен бросить все и предаться лени, просто мне не хочется, мне нравится действовать — и в этом также моя свобода».