4 секрета красоты 58-летней Моники Беллуччи. Разбираем со специалистом

Звезда предпочитает не отказывать себе в удовольствиях.

Рассказываем о правилах, которых придерживается одна из самых красивых женщин в мире.

Стареть не страшно

Моника входит в клуб тех, кто выступает за естественное старение, поэтому осознанно отказалась от ботокса и операций. По ее словам, она хочет жить долго, поэтому нужно быть готовой к тому, что на лице появятся морщины.

«Женщины в возрасте 50, 60 и 70 лет все еще в хорошей форме, и они становятся эталоном для других. У нас совсем иной образ жизни по сравнению с нашими мамами и бабушками — и дело не в том, как вы выглядите, а как вы себя чувствуете. Постепенная утрата молодости дает нам возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Может быть, это и называется привилегией опыта и зрелости», — признавалась актриса арабскому Vogue.

И ее творческая биография — пример того, как стареть красиво и достойно. На протяжении 30 лет Моника является бессменной музой Дома Dolce & Gabbana. «Ее красота вне времени. Она восхитительна: настоящая икона Италии», — говорят про Беллуччи Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Фото Кадр из фильма

Кроме того, Моника стала самой взрослой девушкой Бонда — эту роль она исполнила в 51 год. По мнению актрисы, в ее ремесле старение даже к лучшему: это новая форма красоты, которой можно достичь только с годами и опытом.

Акцент на очищение и увлажнение

Как мы уже упоминали ранее, Моника отказалась от инъекций и косметологических процедур. Именно поэтому актриса особое внимание уделяет увлажнению и очищению кожи.

«Перед сном я всегда снимаю макияж и наношу тонкий слой крема. Все, что остается, — только выспаться!» — рассказывает Беллуччи о своем вечернем уходе в интервью Vogue USA.

Фото Кадр из фильма

Уход за телом у Моники тоже не отличается разнообразием: для упругости и эластичности кожи она регулярно принимает холодный душ и использует крем для увлажнения. В качестве ухода для волос актриса смешивает шампунь с минеральной водой для увлажнения, а маски заменяет оливковым маслом, нанося его по всей длине волос.

Умеренные физические нагрузки

«Вместо того чтобы ходить в спортзал, я ношу черное — это намного практичнее и приятнее», — признается актриса.

Изнурительным тренировкам Моника предпочитает йогу, пилатес, капоэйру, кикбоксинг и плавание. Плавание — одна из любимых активностей Беллуччи, она проводит в бассейне по 45 минут четыре раза в неделю.

Фото Кадр из фильма

Никаких ограничений в еде

Беллуччи всегда отличалась пышными формами и даже в эпоху «худых» 90-х не следовала трендам. И, как настоящая итальянка, она жить не может без вкусной еды:

«Я знаю, что мне нельзя мучное, нельзя хлеб и пасту. Но что делать... Терпеть не могу запретов. Иногда кусочек удовольствия необходим, правда? Вредно, конечно. Но еще вреднее — отказывать себе во всем».

Фото Кадр из фильма

Но Моника может на время ограничить себя в еде, если того требует роль.

Диета Беллуччи состоит из трех пунктов:

— маленькие порции;

— мясо и рыба;

— много овощей.