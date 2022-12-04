4 секрета красоты 58-летней Моники Беллуччи. Разбираем со специалистом
Рассказываем о правилах, которых придерживается одна из самых красивых женщин в мире.
Стареть не страшно
Моника входит в клуб тех, кто выступает за естественное старение, поэтому осознанно отказалась от ботокса и операций. По ее словам, она хочет жить долго, поэтому нужно быть готовой к тому, что на лице появятся морщины.
«Женщины в возрасте 50, 60 и 70 лет все еще в хорошей форме, и они становятся эталоном для других. У нас совсем иной образ жизни по сравнению с нашими мамами и бабушками — и дело не в том, как вы выглядите, а как вы себя чувствуете. Постепенная утрата молодости дает нам возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Может быть, это и называется привилегией опыта и зрелости», — признавалась актриса арабскому Vogue.
И ее творческая биография — пример того, как стареть красиво и достойно. На протяжении 30 лет Моника является бессменной музой Дома Dolce & Gabbana. «Ее красота вне времени. Она восхитительна: настоящая икона Италии», — говорят про Беллуччи Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Кроме того, Моника стала самой взрослой девушкой Бонда — эту роль она исполнила в 51 год. По мнению актрисы, в ее ремесле старение даже к лучшему: это новая форма красоты, которой можно достичь только с годами и опытом.
Акцент на очищение и увлажнение
Как мы уже упоминали ранее, Моника отказалась от инъекций и косметологических процедур. Именно поэтому актриса особое внимание уделяет увлажнению и очищению кожи.
«Перед сном я всегда снимаю макияж и наношу тонкий слой крема. Все, что остается, — только выспаться!» — рассказывает Беллуччи о своем вечернем уходе в интервью Vogue USA.
Важно удалять косметику перед сном. В принципе, нанесение любых химических средств на кожу влияет на состав микробиоты, ощелачивает дерму, а значит, приводит к дисбалансу pH. Конечно, лучше использовать только качественную косметику в минимальных количествах, отказаться от тестирования всех новомодных кремов, подбирая уход согласно индивидуальным показателям.
Уход за телом у Моники тоже не отличается разнообразием: для упругости и эластичности кожи она регулярно принимает холодный душ и использует крем для увлажнения. В качестве ухода для волос актриса смешивает шампунь с минеральной водой для увлажнения, а маски заменяет оливковым маслом, нанося его по всей длине волос.
То же, что и про косметику для лица, стоит сказать про уход для волос. Голову лучше мыть не чаще одного раза в 3-4 дня, используя минимум шампуня. Так мы сохраняем нормальный микробиом и pH кожи головы, не пересушиваем ее.
Умеренные физические нагрузки
«Вместо того чтобы ходить в спортзал, я ношу черное — это намного практичнее и приятнее», — признается актриса.
Изнурительным тренировкам Моника предпочитает йогу, пилатес, капоэйру, кикбоксинг и плавание. Плавание — одна из любимых активностей Беллуччи, она проводит в бассейне по 45 минут четыре раза в неделю.
Сидячий образ жизни — один из факторов инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения, сахарного диабета. Чтобы компенсировать сидячую работу, важно ежедневно или ходить, или бегать, заниматься йогой, пилатесом или любой физической (пусть даже легкой) активностью.
Никаких ограничений в еде
Беллуччи всегда отличалась пышными формами и даже в эпоху «худых» 90-х не следовала трендам. И, как настоящая итальянка, она жить не может без вкусной еды:
«Я знаю, что мне нельзя мучное, нельзя хлеб и пасту. Но что делать... Терпеть не могу запретов. Иногда кусочек удовольствия необходим, правда? Вредно, конечно. Но еще вреднее — отказывать себе во всем».
Но Моника может на время ограничить себя в еде, если того требует роль.
Диета Беллуччи состоит из трех пунктов:
— маленькие порции;
— мясо и рыба;
— много овощей.
Самое главное в следовании правильному режиму питания — действительно соответствовать предписанным правилам, но в то же время и не перебарщивать. Это очень индивидуальный вопрос, поэтому и количество пищи, и продукты питания важно подбирать конкретно каждому человеку для себя. Это зависит и от иммунной реакции, и от активности. Не существует универсальной схемы, однако для всех будет полезным снизить количество сахара и сладких продуктов в рационе, заменить полуфабрикаты на домашнюю кухню, отказаться от белого хлеба, подбирать натуральные и максимально экологически чистые продукты.
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