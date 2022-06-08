Кариес: причины, симптомы и профилактика

Врач-стоматолог Дмитрий Чолакян расскажет, как сохранить здоровье зубов.

По данным Роспотребнадзора, кариес — самое распространенное заболевание, которое есть у 93% людей в мире. Это патологический процесс, который протекает в твердых тканях зуба. Кариес поражает здоровые зубы вследствие неблагоприятных внешних факторов и разного рода сопутствующих заболеваний внутренних органов.

Стадии и симптомы кариеса

Как и любая другая болезнь, кариес развивается поэтапно.

На начальной стадии заболевания можно заметить изменение цвета зубной эмали. Она теряет свой блеск, появляется пигментация. Характер первых кариозных изменений может отличаться по цвету. Возможно появление белых, светло-коричневых, темных пятен. Страдает структура эмали. Это является следствием потери тканями зуба минеральных веществ. При соблюдении правил гигиены полости рта, полноценном питании и отсутствии инфекционных заболеваний процесс может замедлиться. Но зачастую ситуация ухудшается, происходит дальнейшее разрушение зуба. Это сопровождается не только внешними изменениями, но и поражением более глубоко лежащих тканей. В случае если ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, следующий этап — поражение дентина. Для среднего кариеса характерно изменение чувствительности на употребление в пищу холодных или горячих продуктов. Также подобные проявления возможны в ответ на кислые, соленые, сладкие блюда. Для глубокого кариеса свойственно значительное поражение дентина. Возникает болевой синдром не только при воздействии внешних факторов, но и в покое.

Осложнения кариеса

В качестве осложнений кариеса могут возникнуть:

пульпит — воспалительный процесс пульпы зуба, включающий в себя нервный пучок и кровеносные сосуды;

периодонтит — воспаление окружающих зуб тканей, которое определяется по рентгеновскому снимку очагами деминерализации костной ткани вокруг зуба;

флегмона — острое гнойное воспаление мягких тканей полости рта и лица;

абсцесс — это локальное скопление гноя в области корня зуба, обычно имеет четко обозначенные границы.

Причины возникновения кариеса

Условно факторы, провоцирующие заболевание, можно разделить на две категории.

Экзогенные — это те пусковые механизмы заболевания, которые связаны с образом жизни человека, наличия правильных привычек. Эти факторы можно нивелировать самостоятельно без врачебной помощи. Эндогенные факторы являются следствием патологических процессов в организме человека. Нередко за ними стоят заболевания внутренних органов и систем. Подобные изменения требуют медицинского лечения и наблюдения.

Экзогенные факторы:

нарушение гигиены полости рта;

нарушение основ правильного питания, диеты без назначения специалистов — гастроэнтеролога, диетолога;

курение многократно повышает риски развития кариеса, болезней десен и рака полости рта;

длительное пребывание в условиях переохлаждения или перегревания организма;

отсутствие физической активности, малоподвижный образ жизни;

воздействие стрессового фактора;

ухудшение экологической обстановки.

Эндогенные факторы:

снижение защитных сил организма, ухудшение иммунитета;

заболевания органов желудочно-кишечного тракта;

патологии сердечно-сосудистой системы;

анатомические особенности строения зубов;

вирусная и бактериальная инфекция;

генетическая предрасположенность к кариесу.

«На сегодняшний день фактор, наиболее часто вызывающий данное заболевание, — бактериальная природа. Снижение иммунитета полости рта влечет за собой патологический рост бактерий, что приводит к развитию кариеса», — комментирует Дмитрий Чолакян.

Профилактика

Профилактика — залог того, что болезненные проявления могут не возникнуть даже при наличии наследственной предрасположенности. Можно избежать кариозных изменений при соблюдении ряда простых правил.

Профилактический осмотр.

Регулярное посещение стоматолога

Даже если вас ничего не беспокоит, стоит посещать стоматолога в среднем раз в шесть месяцев. Зачастую, для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо вовремя провести несложные стоматологические манипуляции.

Правильная чистка зубов

Одним из самых важных и в то же время простых средств сохранения здоровья зубов является соблюдение правил гигиены полости рта. Это не затратно, не требует много времени и сил. Но выполнять эти процедуры необходимо регулярно. Чистка зубов не только удаляет видимые остатки пищи, но и невидимые глазу бактерии.

Выбор зубной пасты и щетки

Следует выбрать оптимальную зубную пасту для очищения полости рта. Решающий фактор при подборе этих средств — чувствительность зубов. Например, болезненная реакция на холодную или горячую пищу свидетельствует о повышенной чувствительности эмали. В таком случае паста с содержанием абразивных элементов не подойдёт для использования. Следует отметить, что наиболее важным является выбор зубной щетки. Она должна быть мягкой со множеством щетинок, которые очищают не только зубы, но и десны. Средней жесткости и жесткие щетки будут оставлять на зубах небольшие царапины, снимая при этом микроскопический слой эмали.

При чистке зубов движения должны быть выметающими — по направлению от десны к режущему краю зуба.

Гигиена всей полости рта

Не стоит забывать, что бактерии могут скапливаться не только на поверхности зубов. Необходимо очищать от налета язык. Эту манипуляцию можно совершать при помощи обычной зубной щетки или специальных приспособлений. Также следует отметить, что полоскание полости рта водой после каждого приема пищи способствует снижению рисков возникновения кариеса. Если нет возможности прополоскать полость рта, можно воспользоваться жевательной резинкой. Это вызовет обильное слюноотделение, что позволит избавиться от остатков пищи.

Соблюдение санитарных норм

Зубные щетки всех членов семьи следует хранить таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Желательно использовать для этих целей футляры. Как щетки, так и футляры следует дезинфицировать два-три раза в неделю. Менять зубную щетку нужно не реже одного раза в два-три месяца. Также необходимо поступать сразу после перенесенных инфекционных заболеваний.

Использование зубной нити

После приема пищи остатки еды могут быть не только на жевательной поверхности зуба, но и между зубов. Для их удаления следует использовать зубную нить. Она довольно компактна, ее можно взять с собой и применить там, где неудобно воспользоваться зубной щеткой. Помимо этого в домашних условиях можно использовать ирригатор. Струя воды под давлением очищает зубные промежутки, не травмируя при этом десны. Это снизит риск повреждений, которые возможны при использовании зубочистки. С помощью ирригатора удобно сохранять чистоту полости рта, удаляя болезнетворные микроорганизмы. Также наиболее безопасным способом очистки межзубных участков является применение специальных ершиков. Врач-стоматолог поможет их правильно подобрать по размеру.

Гигиена полости рта.

Влияние кислоты и сахара

Продукты, содержащие сахар, негативно влияют на состояние зубной эмали. Остатки подобной пищи часто налипают на зубы и десны. Сахар является питательной средой для бактерий. В результате их жизнедеятельности образуются кислоты, которые разрушают эмаль зуба. Поэтому важно следить за гигиеной полости рта.

Для того чтобы снизить риск возникновения кариеса из-за употребления соков, пейте их через трубочку. Кислота, содержащаяся в них, в таком случае не будет воздействовать на эмаль зубов.

Правильное питание

В продуктах питания находятся микро- и макроэлементы, необходимые для сохранения зубов. В случае когда лабораторно выявлен недостаток каких-либо веществ, их допустимо принимать дополнительно. Помните, что любые препараты должны быть назначены врачом после соответствующего обследования.

Сладкие газированные напитки способствуют разрушению зубной эмали, стимулируют рост болезнетворных микроорганизмов.

Добавьте в привычный рацион питания больше овощей и фруктов, которые являются источником минеральных веществ.

Продукты, полезные для зубов

Возникновение кариозных изменений зубов зачастую является следствием ухудшения качества жизни. И первое, что нужно сделать, — это внедрить полезную привычку правильно питаться.