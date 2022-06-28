Названы 12 признаков развития рака легких

Новое исследование британской организации Cancer Research UK выявило несколько симптомов развития рака легких, которые можно заметить задолго до выявления диагноза.

Отмечается, что по статистике 10 процентов больных выживают в течение 10 и более лет. Однако есть хорошие шансы предотвратить рак легких.

К этим признакам относятся кровохарканье, кашель, хрипы в груди, свистящее дыхание, боль в костях, потеря веса, повышенная утомляемость, боль в спине, боль в груди, одышка, утолщение концевых фаланг пальцев и увеличение лимфоузлов.

Эти признаки могут проявляться уже за полгода. Все симптомы, кроме потери веса, чаще всего заметны даже за год до диагноза.