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Врач Тихомирова предупредила о риске ожирения из-за безуглеводной диеты

Алина Савинова
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Врач Елена Тихомирова рассказала о риске ожирения из-за безуглеводной диеты.

«Чаще всего под термином «безуглеводная диета» мы подразумеваем то состояние, когда углеводы немного уменьшаются в рационе и нам кажется, что это безуглеводная диета. При похудении считается желательным снизить общее количество углеводов ниже ста граммов, тогда гарантированно будет идти похудение», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

Врач отметила, что некоторые люди в этой диете заменяют углеводы жирами, из-за чего потребляют высококалорийные продукты. Такая замена может привести к «худеющему» ожирению.

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Источник: https://life.ru/p/1540052
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