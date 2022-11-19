Нутрициолог рассказала, что произойдет, если ежедневно есть бананы

Нутрициолог Лидия Квашнина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, почему нужно есть бананы, и как часто это нужно делать.

Бананы обладают высокой питательностью, богаты калием, магнием, витамином В6 и С, содержат пектин и клетчатки. Они могут стать безопасной заменой десертам и стоят при этом относительно недорого.

Однако есть бананы каждый день в количестве, превышающем два штуки, даже здоровому человеку может быть небезопасно. Обилие фруктозы и крахмала в этих фруктах при постоянном употреблении может привести к ожирению (гепатозу) печени и не очень хорошо повлиять на фигуру.

Кому совсем лучше исключить бананы из рациона, и какие болезни они могут спровоцировать или усугубить, читайте в полной версии материала в «СЭ».