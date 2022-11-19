Психолог рассказала, как справиться с чувством тревоги

Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что справиться с тревожностью поможет непосредственно работа с телом.

Это могут быть массаж, баня или йога. Не стоит пренебрегать и помощью специалистов. Но, прежде, чем справиться с тревожностью, ее необходимо распознать.

Говорить о чувстве тревожности могут нарушения сна, напряжение в теле, поверхностное дыхание, постоянная мерзлявость и холодные конечности.

Опасна ли тревожность для здоровья, и, кто наиболее подвержен этому состоянию, читайте в полной версии материала в «СЭ».