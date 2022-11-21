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Врач рассказал, как нормализовать давление без лекарств

Ольга Стрельникова
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Даавление можно нормализовать без лекарств.
Фото Global Look Press

Главный внештатный специалист минздрава Московской области по семейной медицине Роман Горенков в интервью радио Sputnik рассказал, что переход на пищу с меньшей калорийностью и физическая активность помогут нормализовать давление без использования лекарств. «Сброс каждых 5 кг веса может приводить к снижению артериального давления на 10 мм ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — пояснил доктор.

Говоря о физической активности, Роман Горенков порекомендовал в сутки делать не менее 10 000 шагов, что примерно равняется 8,5 км. По словам врача, причиной повышения давления может также стать длительное времяпрепровождение перед телевизором и компьютером. По возможности стоит от них отдыхать и ограничить количество времени, которое им уделяете.

Здоровье
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