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Сегодня, 11:08

Врач рассказала, стоит ли опасаться одышки

Ольга Стрельникова
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Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что одышка провоцирует в организме массу неприятных ощущений, таких, как стеснение в груди, затрудненное дыхание, чувство тревоги и страха. Она может быть результатом физической нагрузки или возникнуть в состоянии покоя. Опасаться стоит начинать, когда одышка появляется внезапно без какой-либо причины. В таком случае эксперт рекомендует обратиться к врачу.

Какие опасные заболевания и внешние раздражители могут стать причиной одышки, и можно ли от нее избавиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
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