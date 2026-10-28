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Драйв: Притворщики: трейлер, дата выхода и актеры фильма
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Сегодня, 14:10

1 мин.

Вышел трейлер романтической драмы о гонщике и автомеханике

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из фильма ««Драйв: Притворщики».
Фото Кадр из фильма ««Драйв: Притворщики».

Prime Video представил трейлер романтической драмы «Драйв: Притворщики». Фильм выйдет на платформе 28 октября 2026 года.

В центре истории — начинающая автомеханик Сара Дженкинс, которая притворяется невестой скандально известного гонщика Данте Аннунциаты. Для него это возможность изменить общественное мнение, а для нее — шанс приблизиться к мечте о карьере в автоспорте. Однако фиктивные отношения постепенно становятся настоящими.

Главные роли исполнили Лиза-Мари Королль и Амин Баахмед. Фильм снял Сергей Мойя по мотивам романа Drive Тамары Лаш, опубликованного на Wattpad.

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