Вышел трейлер романтической драмы о гонщике и автомеханике

Prime Video представил трейлер романтической драмы «Драйв: Притворщики». Фильм выйдет на платформе 28 октября 2026 года.

В центре истории — начинающая автомеханик Сара Дженкинс, которая притворяется невестой скандально известного гонщика Данте Аннунциаты. Для него это возможность изменить общественное мнение, а для нее — шанс приблизиться к мечте о карьере в автоспорте. Однако фиктивные отношения постепенно становятся настоящими.

Главные роли исполнили Лиза-Мари Королль и Амин Баахмед. Фильм снял Сергей Мойя по мотивам романа Drive Тамары Лаш, опубликованного на Wattpad.